„Lucrăm la organizarea unei întâlniri între cei doi lideri în viitorul apropiat”, a scris Iermak într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, după ce a avut o discuţie telefonică cu șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto.

I had a productive phone call with Minister of Foreign Affairs of 🇭🇺 Péter Szijjártó. As a follow-up to the conversation between 🇺🇦 President @ZelenskyyUa and Prime Minister of 🇭🇺 @PM_ViktorOrban, we are working to organize a meeting between the two leaders in the near future.