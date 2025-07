BREAKING: Ukrainian Intelligence (SBU) Colonel Ivan Voronych—accused of several sabotage attacks in Russia—was shot dead in Kyiv.



Ofițer ucrainean, ucis în plină stradă în Kiev

Un colonel din serviciul ucrainean de informații (SBU), Ivan Voronich, a fost împușcat mortal într-o parcare din Kiev, în plină zi. Asasinatul, surprins de camerele de supraveghere și distribuit pe rețelele din Ucraina, a fost revendicat de o celulă locală a unei grupări extremiste internaționale numite The Base, fondată în Statele Unite.

„Asasinarea colonelului SBU nu e sfârșitul, ci doar începutul”, a transmis gruparea într-un mesaj postat pe Telegram. „Suntem mândri de cei care au dus la capăt acțiunea. Vânătoarea continuă!”

Cine sunt „The Base” și de ce sunt atât de periculoși

Gruparea teroristă The Base este cunoscută pentru ideologia sa neo-nazistă și acțiunile violente. A fost fondată în SUA și a fost declarată organizație teroristă de mai multe guverne. Fondatorul ei este Rinaldo Nazzaro, un fost consultant al Pentagonului, care trăiește acum în Rusia.

Potrivit unui raport realizat de jurnalistul Ben Makuch pentru The Guardian, grupul are o rețea de celule active în mai multe țări și este suspectat de legături cu serviciile secrete ruse. Începând din martie 2025, The Base ar fi organizat cel puțin 10 atacuri incendiare asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina.

„Este o escaladare periculoasă. Nu știm dacă au organizat direct asasinatul, dar se încadrează în tiparul amenințărilor lor recente”, a declarat Steven Rai, analist al Institutului pentru Dialog Strategic (ISD), care monitorizează activitatea online a grupării.

Suspecții, împușcați mortal de SBU: erau străini și acționau la ordinul Moscovei

Potrivit autorităților de la Kiev, cei doi suspecți care l-au ucis pe colonelul Voronich au fost identificați și uciși de trupele speciale ucrainene. SBU susține că aceștia au primit arme și instrucțiuni de la serviciile speciale rusești.

Mai multe publicații ucrainene au relatat că asasinii erau cetățeni străini cu legături în grupări criminale și ar fi acționat cu sprijinul logistic al Rusiei. Asemenea operațiuni sub acoperire au fost semnalate recent și de alți oficiali ucraineni.

O rețea digitală cu baze în Rusia și o agendă extremistă

Deși gruparea The Base a fost creată în SUA, infrastructura sa online este puternic legată de Rusia. Mailurile de recrutare sunt trimise de pe adrese Mail.ru, iar mesajele de propagandă sunt distribuite pe canale Telegram care folosesc servere rusești.

Rinaldo Nazzaro, fondatorul grupului, trăiește în Sankt Petersburg împreună cu soția sa rusoaică. Deși neagă orice legătură cu Kremlinul, jurnaliștii au documentat faptul că The Base folosește servicii digitale din Rusia și promovează ideologia unui „stat etnic alb” în regiunea Zakarpattia, vestul Ucrainei.

Nazzaro a fost investigat de FBI, dar nu a fost niciodată inculpat. Într-un mesaj recent trimis prin Telegram, el a declarat: „Nu am fost implicat personal în acest incident și nu știu cine l-a comis.”

Amenințări directe la adresa oficialilor ucraineni

După asasinat, canalele de Telegram care par a fi asociate cu celula ucraineană a grupării au publicat mesaje în care promit noi atacuri și amenință alte figuri publice.

„Nu ne pasă dacă ne considerați teroriști sau extremiști”, au scris ei. „Ne vom continua lupta până când dreptatea va învinge.”

FBI a clasificat gruparea drept teroristă încă din 2018

Gruparea The Base a fost obiectul unei anchete antiteroriste a FBI încă din 2018. Au urmat zeci de arestări în SUA și în alte țări. În ciuda acestui fapt, în ultimii ani, gruparea și-a refăcut rețeaua, mai ales în Europa.

Pe fondul retragerii resurselor FBI din investigațiile antiteroriste interne, The Base a intensificat recrutarea online și a început să exporte violența în afara SUA, inclusiv în Ucraina.

Atacul de la Kiev pare să fie cel mai grav act revendicat până acum de celula ucraineană a grupării The Base. Deși legăturile oficiale cu serviciile ruse nu au fost confirmate public, autoritățile de la Kiev spun că asasinatul poartă semnătura unor operațiuni hibride orchestrate de Moscova.