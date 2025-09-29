Mirage, Gripen și F-16 pentru Ucraina

Oficialul ucrainean a precizat că, pe lângă livrările suplimentare de F-16 americane și Mirage franceze, Kievul are în vedere și includerea avioanelor Gripen în dotarea forțelor sale aeriene.

Primele două tipuri de aeronave au fost deja transferate Ucrainei, însă Gripen-urile nu au ajuns încă.

Întrebat dacă țara așteaptă toate cele trei modele de avioane sau doar unul, Havriliuk a confirmat că lista include Mirage, Gripen și F-16, dar a refuzat să ofere detalii despre termene sau cantități.

În privința numărului exact de aparate, el a declarat: „Când le veți vedea pe cerul Ucrainei, atunci veți înțelege.”

Avion multirol

Saab JAS 39 Gripen este un avion multirol de generația a patra, dezvoltat în Suedia la sfârșitul anilor 80 și intrat în serviciu în 1996.

Are o sarcină utilă maximă de 7,2 tone, dispune de 10 puncte de armament și o rază de luptă de până la 1.500 kilometri.

Este considerat cel mai economic avion de vânătoare din categoria sa, cu un preț estimat între 30 și 60 de milioane de dolari, în funcție de configurație și condițiile de livrare.

Ucraina a refuzat avioanele Gripen în 2024

În iulie 2024, ministrul suedez de Externe a afirmat că Stockholm era pregătit să transfere Gripen-uri către Ucraina, însă Kievul a refuzat la acel moment, argumentând că operarea simultană a două tipuri de avioane – F-16 și Gripen – ar fi prea dificilă.

Ulterior, în septembrie același an, ministrul apărării Rustem Umerov a declarat că Ucraina își propune să primească nu doar F-16 și Mirage-2000, ci și Gripen și Eurofighter.

În septembrie 2025, șeful apărării din Suedia a precizat că țara ar fi deschisă vânzării de Gripen către Ucraina, însă doar după încheierea războiului.

