„În Hersonul ocupat, un bărbat cu steagul ucrainean urcă pe transportul blindat al trupelor ruse”, a scris sâmbătă canalul din Belarus NEXTA, în dreptul postării de pe Twitter care însoțește imaginile din Herson.

In occupied #Kherson, a man with a #Ukrainian flag get on the #Russian armored personnel carrier. pic.twitter.com/nJTY23WwVQ