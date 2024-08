Belgorod se învecinează cu regiunea Kursk, unde trupele ucrainene au cucerit aproape 100 de localități de la lansarea ofensivei lor, la 6 august.

Canalul de Telegram Mash susţine că aproximativ 500 de soldaţi ucraineni au atacat două puncte de control, la Nehoteevka şi Şebekino, în regiunea Belgorod.

Potrivit Mash, până la 200 de soldaţi ucraineni cu vehicule de luptă de infanterie au încercat să treacă graniţa la Nehoteevka. De asemenea, aproximativ 300 de ucraineni au atacat celălalt punct de control, de la Şebekino.

SHOT, un alt canal Telegram, susține că forţele ucrainene au fost respinse la Nehoteevka după ce au suferit pierderi.

Some Russian sources are reporting clashes with the Ukrainian forces near the village of Nekhoteevka in the Belgorod region. There's apparently a unit of 8 armoured vehicles and 60 personnel that attempted a breakthrough.



Other Russian sources are refuting this claim, however. pic.twitter.com/ZMF0DFIZLz