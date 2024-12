Potrivit HUR, forțele sale speciale „Grupa 13” au folosit drone navale Magura V5 împotriva unor elicoptere militare rusești care zburau deasupra Mării Negre. Un elicopter de tip MI-8 a fost doborât în apropiere de Peninsula Crimeea, în timp ce altul a fost avariat.

HUR susține că este „pentru prima oară în lume” când un elicopter militar rusesc este doborât cu o rachetă trasă de pe o dronă navală.

În imagini pixelate difuzate de HUR, un elicopter care zboară deasupra apei poate fi văzut ca fiind ţinta mai multor proiectile. Aparatul este filmat în timp ce cade după atac.

Doborârea unui elicopter rus de către o dronă navală ucraineană a fost, de asemenea, raportată de unii bloggeri militari ruși.

Ministerul rus al Apărării a susținut mai devreme că sistemele sale antiaeriene au distrus opt drone în Marea Neagră, dar nu a spus nimic despre pierderea unui elicopter.

Pe de altă parte, un depozit de petrol din regiunea Smolensk, din vestul Rusiei, a luat foc după ce a fost lovit de drone în timpul unui atac aerian efectuat de ucraineni.

