Într-un mesaj pe Twitter, Charles Michel spune că UE are nevoie de o Franță angajată în proiect pe fondul unei perioade tulburi pe continent.

„În aceste vremuri tulburi, avem nevoie de o Europă solidă și de o Franță care să fie total angajată pentru o Uniune Europeană mai suverană și mai strategică”, a scris Președintele Consiliului European, pe Twitter.

Lui i se alătură președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care spune că așteaptă cu nerăbdare să lucreze din nou cu președintele reales.

La fel ca președinta Comisiei UE, premierul britanic, Boris Johnson l-a felicitat și el pe Emmanuel Macron pentru victorie, spunând că așteaptă „cu nerăbdare” să lucreze cu liderul reales al „unuia dintre cei mai apropiați și importanți aliați ai noștri”.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.



