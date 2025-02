UE plănuiește o revizuire radicală a bugetului, acordând mai multă putere capitalelor

Articol de Paola Tamma (Bruxelles). Relatare suplimentară de Andy Bounds și Henry Foy.

Bruxelles-ul vrea să reevalueze din temelii viitorul buget comun al UE, în valoare de mii de miliarde de euro, prin înlocuirea a zeci de programe cu fonduri fuzionate, care ar da mai multă libertate de cheltuire guvernelor.

Planul, prezentat într-un document consultat de Financial Times, prevede un buget mai „ambițios” în ceea ce privește „dimensiunea și concepția”, pentru a răspunde cerințelor sporite de cheltuieli pentru apărare și rambursarea unor datorii mari. În timp ce documentul nu propune un total pentru bugetul multianual, care începe în 2028, Comisia Europeană pledează pentru cea mai mare revizuire a modului în care sunt distribuite fondurile, afirmând că „status quo-ul nu este o opțiune”.

Comisia a remarcat că necesitatea de a rambursa costurile pentru obligațiunile din era COVID s-ar ridica la 30 de miliarde de euro pe an, sau 20% din cheltuielile anuale ale blocului comunitar – o povară financiară fără precedent care va forța UE să regândească contribuțiile globale. Orice încercare de majorare a bugetului global va întâmpina probabil o rezistență dură din partea celor mai mari contribuabili, precum Germania și Țările de Jos.

Recomandări Femeia grav bolnavă care a învins sistemul. A fost nevoită să-și cumpere singură un medicament care a costat 95.000 de euro, pentru a-și salva viața

Mai degrabă decât să încadreze negocierile în categorii de lungă durată, Comisia a indicat că dorește să revoluționeze structura bugetului, reunind peste 50 de programe de cheltuieli „rigide” în trei fonduri principale care oferă mai multă „flexibilitate“ pentru a face față provocărilor neașteptate. Bugetul UE este finanțat în mod tradițional prin contribuții naționale care se ridică la aproximativ 1% din PIB-ul UE.

Aproximativ o treime este alocată subvențiilor pentru agricultură, o altă treime regiunilor mai puțin dezvoltate – prin așa-numita politică de „coeziune” – iar restul acoperă orice altceva, de la ajutorul extern la salariile personalului UE. În cadrul bugetului simplificat, Comisia ar conveni asupra unui singur „plan pentru fiecare țară cu reforme și investiții-cheie”, inclusiv fonduri regionale și subvenții agricole. Acest lucru ar oferi, de fapt, guvernelor naționale o mai mare libertate de decizie în ceea ce privește proiectele, inclusiv unele care au fost convenite în mod tradițional la nivelul autorităților locale cu Bruxelles-ul.

Un al doilea „fond european pentru competitivitate” ar stimula investițiile în sectoare-cheie și în proiecte comune, în timp ce un fond „modernizat” pentru politica externă ar fi „mai aliniat la interesele noastre strategice”. Aceste două fonduri ar putea permite UE să aloce o parte mult mai mare din buget proiectelor de apărare transfrontaliere, care nu au fost o prioritate în bugetele anterioare ale UE.

Recomandări Sile Cămătaru, absolvent al cursului „Planeta albastră”, a cerut liberarea condiționată. Din ce motive au respins judecătorii a treia cerere

Prezentarea inițială a Comisiei are loc înaintea unei propuneri legislative oficiale pentru buget – cunoscut în mod oficial sub numele de Cadrul Financiar Multianual (CFM) – care urmează să fie prezentată în această vară. Toate cele 27 de țări trebuie să ajungă la un acord cu privire la aceasta, un proces care a durat peste doi ani de negocieri pentru ultimul CFM. Comisia susține că mecanismele de distribuție existente sunt prea birocratice și prea lente în aprobarea proiectelor. În timp ce UE se află la jumătatea ciclului său bugetar de șapte ani, doar 6,4% din fondurile regionale au fost cheltuite până în prezent.

Negocierea pachetelor de cheltuieli cu guvernele statelor membre ar simplifica procesul și ar permite Comisiei să monitorizeze modul în care proiectele îndeplinesc obiectivele generale de reformă. Dar acest lucru ar putea face ca autoritățile locale și regionale să aibă un cuvânt mai puțin de spus cu privire la utilizarea fondurilor. Documentul precizează că orice politică ar trebui să fie „concepută în parteneriat cu autoritățile naționale, regionale și locale”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze propunerile, care urmează să fie prezentate miercuri. Siegfried Mureșan, un membru conservator al Parlamentului European responsabil cu negocierile bugetare, a declarat: „Vrem un buget care să fie mai bine aliniat cu noile priorități ale Uniunii, care sunt competitivitatea și apărarea UE”.

Recomandări Planul de pace pentru Ucraina al lui Donald Trump a fost întrerupt și va fi reluat abia după ce americanii discută individual cu fiecare aliat din NATO

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News