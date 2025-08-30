Kallas a spus că propunerea sa de a extinde imediat mandatul misiunii de instruire a Uniunii Europene, astfel încât să poată fi pusă în aplicare de îndată ce va fi stabilită o încetare a focului, nu a reușit să obțină susținerea miniștrilor.

Șefa diplomației UE: Am instruit 80.000 de soldați, trebuie să fim pregătiți să facem mai mult

„Suntem cel mai mare furnizor de instruire pentru armata Ucrainei. Am instruit deja peste 80.000 de soldați și trebuie să fim pregătiți să facem mai mult. Miniștrii au fost clari că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie solide și credibile”, a declarat ea reporterilor la Copenhaga, după o reuniune a miniștrilor Apărării din UE.

Diplomați europeni au declarat că numeroase state membre și-au arătat vineri deschiderea față de modificarea pe viitor a mandatului misiunii de instruire a blocului comunitar, ceea ce ar putea permite desfășurarea instruirii în Ucraina, odată ce se va conveni o încetare a focului.

Mandatul actual al misiunii, prelungit până la sfârșitul anului viitor, limitează instruirea la teritoriul Uniunii Europene.

Ideea extinderii acesteia în Ucraina a mai fost evocată anterior. Totuși, mai multe țări rămân reticente, în condițiile în care nu este încă limpede când și cum ar putea fi convenită și aplicată o încetare a focului.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat la Copenhaga că o încetare a războiului Rusia-Ucraina reprezintă o „condiție” pentru instruirea la Kiev – o poziție pe care diplomații UE spun că o împărtășesc și alții, inclusiv Germania și Belgia.

Același lucru este valabil și pentru unii susținători fermi ai Ucrainei, care de obicei se arată mai proactivi în sprijinul militar.

De pildă, ministrul leton al Apărării, Andris Sprūds, a afirmat că mai întâi „trebuie să existe claritate în privința parametrilor, a formatului încetării focului sau a acordului de pace”.

În schimb, Franța și Lituania au spus în repetate rânduri că ar fi pregătite să trimită instructori în Ucraina chiar și înainte de încheierea războiului.

Jocurile Ungariei

Kaja Kallas a spus că extinderea misiunii de instruire pe teritoriul Ucrainei ar transmite, de asemenea, un mesaj Statelor Unite.

„Americanii au fost foarte clari că europenii trebuie să aibă rolul principal” în privința garanțiilor de securitate, le-a declarat ea reporterilor.

„Așadar, din nou, trebuie să arătăm cum ne asumăm responsabilitatea pentru anumite aspecte. Instruirea a avut loc în Europa, iar noi suntem pregătiți să o facem pe pământ ucrainean odată ce va exista un armistițiu”, a continuat ea.

Totuși, o schimbare de mandat necesită sprijinul unanim al celor 27 de state membre ale UE, ceea ce aduce din nou în prim-plan un obstacol familiar: Budapesta.

Premierul ungar Viktor Orbán, cunoscut pentru relațiile sale prietenoase cu Rusia, a acționat de mult timp ca factor de blocaj în privința sprijinului UE pentru Ucraina, inclusiv prin împiedicarea utilizării celor 6,6 miliarde de euro din Facilitatea Europeană pentru Pace ca ajutor militar suplimentar.

Miniștrii de Externe ai UE, reuniți sâmbătă la Copenhaga, urmează să discute noi modalități de a crește presiunea asupra Moscovei și de a consolida poziția Ucrainei la masa negocierilor.

