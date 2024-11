Conform jurnaliștilor de la Sistema, documentul cu pricina a fost înaintat de Rusia Ucrainei în timpul celei de-a treia runde de discuții, care a avut loc la Belarus, la 7 martie 2022. Publicația a primit documentul de la o sursă ucraineană familiarizată cu negocierile.

Autenticitatea actului a fost confirmată și de un interlocutor din partea rusă. Important de menționat este că documentul a mai suferit modificări. Aparent, schimbările au fost făcute câteva zile mai târziu. Cotidianul american The New York Times a făcut publică o versiune „brută” a actului din 17 martie 2022, iar condițiile Moscovei nu erau atât de stricte și în conformitate cu poziția avută în versiunea documentului din 15 aprilie.

Cererile Rusiei

Documentul făcut public de Sistema are 10 pagini: șase privind acordul și patru cu anexe. Potrivit documentului, Rusia a pus următoarele condiții: reducerea armatei ucrainene la 50.000 de soldați, inclusiv 1.500 de ofițeri. Să rămână cu patru nave de război, 55 de elicoptere și 300 de tancuri.

Ucraina trebuia să recunoască „independența” republicilor Donțek și Lugansk, precum și să-și asume costurile de reconstrucție a infrastructurii din Donbas, distrusă în anul 2014.

De asemenea, Kievul trebuia „să nu dezvolte, să nu producă, să nu achiziționeze și să nu desfășoare pe teritoriul său arme cu rachete de orice tip cu o rază de acțiune mai mare de 250 de kilometri”. Rusia și-a rezervat dreptul de a interzice Ucrainei pe viitor „orice alte tipuri de arme care ar putea fi dezvoltate ca urmare a cercetării științifice”.

Autoritățile ruse au cerut eliminarea tuturor sancțiunilor și retragerea tuturor proceselor internaționale din 2014. Rusia a cerut ca limba rusă să primească statutul de limbă de stat, să fie anulată interdicția privind „simbolurile asociate cu victoria asupra nazismului în statele respective” (probabil referindu-se la simbolurile sovietice).

În același document era precizat că Rusia propune o încetare a focului și o încetare a ostilităților. Sistema a precizat că nu s-a vorbit despre nicio retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Rusia se angaja doar să nu extindă teritoriul deja controlat la acel moment. De asemenea, trupele ruse urmau să rămână în țară până când Moscova și Kievul își îndeplineau „toate obligațiile” prevăzute în acord.

Ucraina trebuia să devină stat neutru și fără arme nucleare

Jurnaliștii au notat că, atunci când au comparat aceste propuneri cu versiunea ulterioară a documentului din 15 aprilie 2022, au sesizat că cererile Rusiei au devenit mai puțin radicale. În special, în aprilie, părțile discutau ca Ucraina să nu depășească granițele sale recunoscute la nivel internațional.

La sfârșitul lunii martie, în cadrul discuțiilor purtate la Istanbul, părțile au spus că au convenit asupra unui acord comun. După cum a relatat revista americană Foreign Affairs, Ucraina, conform documentului, urma să devină un stat neutru și fără arme nucleare și se angaja să nu se alăture alianțelor militare și să nu permită staționarea de trupe străine pe teritoriul său.

Totodată, proiectul de acord nu prevedea o interdicție de aderare la UE. În plus, în document nu se menționa nimic despre teritoriile din Donbas, care erau deja ocupate de trupele ruse la acel moment. Ba mai mult, în acord era menționat și faptul că Rusia și Ucraina vor rezolva disputa privind Crimeea în următorii 10-15 ani prin negocieri pașnice.

Condițiile puse în iunie de Putin pentru încetarea focului

În luna martie a anului în curs, The Wall Street Journal scria că, la o lună și jumătate de la izbucnirea războiului, că negociatorii ruși și ucraineni au redactat un acord de încetare a focului. Acesta era datat 15 aprilie 2022. The New York Times a făcut public documentul în vara acestui an, mai exact în iunie.

Conform documentului cu pricina, Ucraina nu avea voie să primească arme străine și să adere la NATO. De asemenea, armata ucraineană trebuia să fie alcătuită din 85.000 de soldați, iar Kievul avea voie să aibă 342 de tancuri și 519 piese de artilerie.

Ba mai mult, Rusia cerea reducerea razei de acțiune a rachetelor ucrainene la 40 de kilometri. În schimb, negociatorii ucraineni au venit cu o altă propunere: 250.000 de soldați, 800 de tancuri și 1.900 de piese de artilerie.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat în luna iunie a acestui an condițiile sale pentru încetarea războiului în Ucraina. Conform liderului de la Kremlin, Ucraina trebuia să-și retragă trupele de pe teritoriul regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Kievul trebuia să renunțe la planurile sale privind aderarea la NATO și să recunoască că Sevastopol, Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea fac parte din Rusia.

În plus, sancțiunile occidentale împotriva Rusiei trebuiau anulate.

