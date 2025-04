Soldaţii americani participau la un exerciţiu militar pe un teren de antrenament din oraşul Pabrade din estul ţării, în apropiere de graniţa cu Belarus, când au fost dați diispăruți.

„Cel de-al patrulea soldat al armatei americane (…) a fost găsit mort în apropiere de Pabrade, Lituania, în după-amiaza zilei de 1 aprilie”, a declarat serviciul de presă al armatei americane pentru Europa şi Africa, la o zi după descoperirea cadavrelor celor trei însoţitori ai săi.

Identitatea soldatului nu a fost dezvăluită imediat. În urma anunţului, Ministerul lituanian al Apărării şi-a exprimat „profunda tristeţe”.

„Transmitem condoleanţe familiilor celor patru soldaţi care au pierit în acest tragic accident şi le mulţumim tuturor celor care au luat parte la căutări”, potrivit unui mesaj pe X al ministerului.

Potrivit ministrului Apărării Dovile Sakaliene, tancul, care cântărește aproape 70 de tone, a fost recuperat luni seara din mlaștină, cu ajutorul unor utilaje grele.

Șeful armatei Lituaniei, Raimundas Vaiksnoras a confirmat, de asemenea, finalizarea recuperării vehiculului blindat M88 Hercules al armatei SUA. Încă nu este clar dacă soldații dispăruți se aflau în vehicul.

Președintele lituanian și-a exprimat luni condoleanțe pe rețeaua sa de socializare: „Cu profundă tristețe am primit vestea pierderii tragice a trei soldați americani în timpul unui exercițiu în Lituania”, a scris Gitanas Nausėda.

It is with deep sadness and sorrow that I received the news of the tragic loss of three U.S. soldiers during a US-led training exercise in Lithuania. The search and rescue operation will continue until the fourth soldier is found.@realDonaldTrump, Lithuania mourns together with… pic.twitter.com/2477rTQwZJ