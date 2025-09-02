Băiatul s-a prezentat duminică, 31 august, la secția de poliție din Edenkoben, solicitând „ajutor pentru a contacta serviciile de protecție a copilului”. Motivul? O dispută acasă legată de refuzul său de a-și face ordine în cameră.

Potrivit poliției, a existat o ceartă între adolescent și „tutorii” săi din cauza mizeriei din camera sa. Un apel telefonic către familie a clarificat situația.

Adolescentul trecea prin „pubertate” sau, așa cum s-a exprimat poliția, „din cauza vârstei sale, marcată atât de schimbări fizice, cât și de provocări emoționale și psihologice, băiatul a refuzat vehement să-și curețe camera”. Ceea ce dusese la un conflict cu părinții.

Familia sa le-a spus ofițerilor că adolescentul „era adesea foarte morocănos și irascibil” și că „îi contrazice constant pe ceilalți”.

Ofițerii de poliție au purtat o „conversație educativă” cu băiatul de 16 ani, „iar el s-a întors acasă și și-a făcut curat în cameră”, a informat poliția din Lindau, într-un comunicat.



