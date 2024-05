Împuşcăturile au avut loc marți, în jurul orei locale 2 noaptea, în cartierul de lux Bridle Path din Toronto, supranumit „Aleea Milionarilor”.

Potrivit Poliției, agenţii care au ajuns la fața locului au găsit un bărbat rănit prin împuşcare, care a fost transportat la spital în stare gravă, a declarat reporterilor inspectorul Paul Krawczyk. Presupusul autor a fost văzut, dar individul a fugit cu un vehicul.

Inspectorul Paul Krawczyk a declarat că ancheta se află într-un stadiu incipient, iar poliția nu a stabilit încă un motiv pentru acest atac.

Momentan nu se știe dacă Drake se afla acasă când a avut loc incidentul sau dacă el a fost ținta atacului. În prezent, artistul este implicat într-un „război al cuvintelor” cu rivalul rapper american Kendrick Lamar, notează BBC.

Întrebat dacă incidentul are legătură cu disputa între Drake şi Kendrick Lamar, Krawczyk a spus că este la curent cu acest lucru, dar a precizat că este prea devreme pentru a atribui un motiv şi a refuzat să facă alte comentarii.

„Războiul” dintre Drake și Lamar a devenit foarte personal. Pe 5 mai, Lamar a lansat o piesă numită „Not Like Us” (Nu ca noi – n.r.), iar videoclipul melodiei prezintă o imagine surprinsă din aer cu vila lui Drake din Toronto. Piesa se află în prezent pe primul loc în topurile muzicale din SUA şi din lume.

În melodie, Lamar îl acuză pe Drake că are relaţii cu minore şi că are un copil secret, imaginile din videoclip părând să sugereze că acesta găzduieşte sub acoperişul său mai mulţi infractori sexuali. Răspunsul lui Drake, The Heart Part 6, neagă acuzaţiile şi spune că „se simte dezgustat” de ele.

