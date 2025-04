A ales orașul italian Nardo

După ce a decis că Puglia, o regiune rurală situată în sudul Italiei, este alegerea potrivită, Richardson a început să caute proprietăți online. Un prieten stabilit deja în Italia l-a pus în legătură cu o agentă imobiliară americană din zonă, care l-a îndrumat către orașul Nardò – o localitate liniștită, aflată în apropierea coastei, dar ferită de influențele marilor lanțuri comerciale.

„I-am spus că nu vreau să fiu aproape de niciun McDonalds sau Starbucks, iar ea mi-a sugerat Nardò”, a declarat Richardson pentru CNN.

După negocieri, acesta a achiziționat casa dorită cu doar o zecime din prețul unei locuințe similare în California de Sud: „Proprietatea era listată la 138.000 de euro, dar am oferit 100.000. Mă așteptam să mi se facă o contraofertă, dar vânzătorii au acceptat pe loc. Am mai investit 3.800 de euro pentru reamenajare.”

Casa achiziționată are aproximativ 62 de metri pătrați, cu două dormitoare și două băi, situată la parterul unui fost depozit sau locuință pentru personalul din Palazzo Tafuri – un punct de referință în oraș.

Construită din piatră roz-aurie tipică regiunii, locuința păstrează șarmul autentic cu tavane boltite și pereți din calcar. Principalul adaos adus de Richardson a fost un acoperiș permanent pentru terasă și panouri din bambus rezistente.

Ideal pentru o viață liniștită

Pentru el, raportul calitate-preț este incomparabil: „În California de Sud, o casă la câțiva kilometri de mare ar costa între 700.000 și 1,4 milioane de dolari”.

În plus, Nardò este un oraș puțin cunoscut chiar și de italieni, ceea ce îl face ideal pentru o viață liniștită, autentică. Situat în Salento – o zonă renumită pentru plajele sale spectaculoase supranumite „Maldivele Italiei” – orașul oferă un ritm de viață relaxat, perfect pentru pensionare.

„M-am îndrăgostit de stilul de viață italian, de conceptul domani – mereu există o zi de mâine pentru a rezolva totul. Așa că de ce să nu bem o cafea și să privim lumea trecând?”, a spus Keith Richardson.

Costul redus al vieții, produsele alimentare locale, fără chimicale, peisajele spectaculoase și livezile de măslini au fost alte motive pentru care a ales Italia. „Puglia îmi amintește de California anilor 60 – cu portocali cât vezi cu ochii”, își amintește Richardson.

Își împarte timpul între Italia și Statele Unite

Fost profesor de limbi străine, cu o carieră în administrația școlară, Richardson s-a retras din sistem în 2015. A început să viziteze Italia de două ori pe an, până când a decis, în 2023, să caute o locuință în sudul țării. Nardò l-a cucerit nu doar pentru frumusețea lui, ci și pentru lipsa turismului de masă și a brandurilor internaționale.

A ajuns în Italia în martie 2024, a zburat din Orange County și, în doar câteva zile, a cumpărat casa visurilor sale în centrul istoric al orașului, aproape de Piazza Salandra, piața principală plină de cafenele. Apreciază faptul că locuința este la parter și nu are scări abrupte – o caracteristică rară în clădirile istorice italiene.

În prezent, Richardson își împarte timpul între California și Italia, dar intenționează să petreacă mai mult timp în Nardò odată ce va obține viza de ședere electivă, pe care o va solicita în mai 2025. Până atunci, vrea să rămână aproape de părinții săi, care locuiesc încă în Statele Unite.

Viața în Nardò îl fascinează prin autenticitatea sa. Îi place să exploreze satele din jur, să bea cafeaua dimineața în barurile locale și să ia masa în trattorii unde turiștii sunt o raritate.

Adaptarea la cultura locală n-a fost ușoară

Totuși, adaptarea la cultura locală n-a fost întotdeauna ușoară – mai ales în privința programului magazinelor. „Încă mă surprinde faptul că se închid ore întregi la prânz, dar acum m-am obișnuit: mă duc la o cafea și mă relaxez.”

Procesul de cumpărare a casei a fost surprinzător de simplu: „Totul a mers ușor pentru că am făcut cercetările necesare. Am aflat din timp că am nevoie de codice fiscale și m-am dus pregătit”. Agenția imobiliară l-a ajutat și cu deschiderea unui cont bancar – care a durat trei ore – și i-a găsit și o menajeră de încredere, al cărei partener lucrează în construcții și se ocupă de întreținerea casei în lipsa lui.

Singura problemă nerezolvată este imposibilitatea de a cumpăra o mașină în Italia fără un permis de ședere – un aspect al legislației italiene pe care Richardson îl consideră confuz. Până atunci, folosește o bicicletă electrică și închiriază mașini când are nevoie.

În viitor, plănuiește să își închirieze casa din California fratelui său geamăn, astfel încât să aibă mereu unde să stea când se întoarce în SUA.

