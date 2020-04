De Denisa Dudescu,

Un asistent de la Direcţia de Sănătate Publică a făcut un scandal monstru zilele trecute, în apropierea centrului de carantină deschis la Hotelul Unirea din Focşani. El a venit băut, aproape de miezul nopţii, şi a încercat să treacă de oamenii de ordine postaţi în faţa hotelului. Cel care l-a oprit a fost un polițist de la Ordine publică, agentul a povestit episodul și pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă faptul că angajatul de la DSP era băut bine, nu avea nici echipament de protecție.



”Nu are mască, nu are mănuși de protecție, dar are legitimație. Ne tot întreabă de o cheie și o tot cere. Cheia se dă doar medicilor în cazul în care mai este adus cineva în carantină. Nu pricepe. În plus, ne spune că suntem în subordinea lui și trebuie să dăm concursul. Tot vine în fața noastră, iar noi tot căutăm cei 2 metri. Scoate iar legitimația. Consider că spectacolul durează prea mult”, a mai spus agentul.