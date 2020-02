De Cristian Otopeanu,

„Congresul şi Consilierul Special al Statelor Unite trebuie să facă cercetări în acest caz”, a declarat Ari Wilkenfeld, avocat al denunţătorului, pentru CNN, preluat de Mediafax.

„Acest caz vizează răspunsul Departamentului pentru Sănătate Publică al SUA faţă de coronavirus şi incapacitatea sa de a-şi proteja angajaţii. Eforturile de reduce la tăcere şi de intimidare a clientului nostru trebuie să fie oprite”, a mai adăugat avocatul.

The Washington Post a relatat pentru prima dată despre această plângere. Potrivit acestuia, angajaţii nu au primit instructajul şi echipamentele necesare pentru a opera într-o situaţie de urgenţă în materie de sănătate publică.

La începutul acestei săptămâni, administrația Trump a trimis Congresului solicitarea de a aproba cheltuieli de 2,5 miliarde de dolari pentru a lupta împotriva coronavirusului.

Fondurile vor fi utilizate pentru a ajuta la dezvoltarea unui vaccin, precum și pentru echipamente de tratament și de protecție, a informat presa americană.