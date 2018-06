Autocarul, care venea din Bulgaria, unde era înmatriculat, și se îndrepta spre Ucraina, avea la bord 58 de pasageri, dintre care 45 de minori. Polițiștii fac verificări pentru a depista cauza exactă a accidentului, dar din primele informații s-a stabilit că evenimentul rutier s-a produs din cauza neatenţiei şoferului.

“La ora 02:06, dispeceratul integrat ISU-SAJ (Inspectoratul pentru Situații de Urgență-Serviciul de Ambulanță Județean) Constanța a fost anunțat prin 112, de un accident rutier (un autocar cu 60 de persoane răsturnat îm afară părții carosabile) produs pe DN2A, în apropiere de intersecția cu DJ228 între localitătile Ovidiu și Mihail Kogălniceanu. La fața locului au fost dislocate de urgență 3 ambulanțe SMURD (2 de tip B și 1 de tip C), 10 ambulanțe SAJ (9 tip B și 1 tip C), o autospecială de descarcerare, 1 microbuz (pentru transport persoane), 2 Autospeciale Transport Personal și Victime Multiple, Autospecială de Intervenție la Accidente Colective și Calamităti. La fața locului s-au găsit 60 de persoane (49 copii și 11 adulți), iar dintre acestea au fost transportate la spital 3 copii și 1 adult (cu 2 ambulanțe SAJ). Persoanele rămase la fața locului au fost transportate la Casă de Cultură (Cămin Cultural) din Mihail Kogălniceanu. La ora 02:15, a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, potrivit ISU Constanța. Acesta a fost dezactivat după două are de la instituirea sa.