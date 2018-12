Totul s-a petrecut pe o șosea din Alabama. Intructorul povestește că avionul de mici dimensiuni, marca Cessna, a întâmpinat probleme tehnice la motor, astfel, el a fost nevoit să aducă aparatul de zbor la pământ.

„Am evitat traficul și un indicator de circulație și am reușit să opresc avionul”, povestește Jim Williams, instructorul de zbor, scrie The Independet.

Avionul a aterizat în fața unei mașini care avea montată o cameră la bord. În mașina se afla Freddie Carmichael alături de familia lui.

După ce aterizarea a fost dusă la capăt cu succes, soția lui Freddie i-a sugerat acestuia să coboare din mașină și să verifice dacă totul e bine, însă a rămas confuză când l-a văzut pe elevul de la școala de pilotaj îndreptându-se către marginea drumului cu scopul de a urina.

„A atins doar o mașină cu aripa dreaptă. Cel mai probabil șoferul nu a văzut avionul. Inițial credeam că o să aterizeze pe mașină, dar nu s-a întâmplat așa”, a declarat și Freddie.

This small Cessna landed on a crowded I-20 W in Christmas traffic. He barely missed a few cars and landed perfectly. The two men inside said it was a student pilots first flight and they had engine failure. They were remarkably calm. The student was the first to exit the plane. pic.twitter.com/Rg9zchqbEk

— Fredie Carmichael (@DeveloperFredie) December 22, 2018