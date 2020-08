Transferul opozantului rus Aleksei Navalnîi în Germania, împiedicat de medicii ruși. Un avion a decolat de dimineață către Siberia

Transferul lui Navalnîi în Germania a fost oprit cu doar o oră înainte ca avionul să aterizeze, notează The Guardian.

Directorul spitalului din Siberia unde Navalnîi este internat în prezent a afirmat că acesta se află într-o stare mult prea gravă, acesta fiind motivul pentru care nu poate autoriza transferul. Potrivit sursei citate, medicul s-a închis apoi în biroul său și nu a mai răspuns la nicio altă întrebare.

În această dimineață, un avion medical a decolat din Germania către orașul Tomsk, unde se află internat Navalnîi, pentru a-l transfera pe acesta.

”Avionul este în zbor, avem toate documentele necesare și sperăm că Alexei va fi pregătit pentru transport mâine dimineață, astfel încât să zburăm la Berlin”, a declarat pentru Bild Jaka Bizilj, fondatorul ONG-ului german Cinema for Peace Foundation.

Kira Yarmysh, secretara de presă a lui Navalnîi, a spus, anterior, că se teme că reprezentanții spitalului ar putea obstrucționa procedurile de mutare în străinătate a cunoscutului opozant al regimului Vladimir Putin.

”Cerem conducerii spitalului unde se află Alexei să nu ne obstrucționeze în obținerea tuturor documentelor pentru transferul său”, a spus ea într-o declarație video făcută joi noapte.

Aleksei Navalnîi, un critic al preşedintelui Vladimir Putin, este în comă într-un spital din Siberia. Liderul opoziţiei ruse s-a simţit extrem de rău după ce a băut un ceai într-un aeroport, iar purtătoarea sa de cuvânt crede că a fost otrăvit. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini în timp ce acesta este scos pe targă din aeronavă.

