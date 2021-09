Avionul Navy T-45C Goshawk s-a prăbușit în curtea din spatele unei case, iar rămășițele au deteriorat structurile altor două case din apropiere, a declarat șeful pompierilor din Lake Worth, Ryan Arthur.

„Suntem incredibil de norocoși că avionul s-a prăbușit în curtea casei și nu pe case”, au declarat pompierii din Fort Worth.

În urma impactului, a izbuncit un mic incendiu. Înregistrări video difuzate pe reţelele sociale au arătat un nor de fum negru care se ridica de la locul accidentului.

