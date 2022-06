„Avionul s-a prăbușit în districtul Chertkovsky. Potrivit rapoartelor preliminare, pilotul a murit în accident”, a spus sursa, adăugând că aeronava a luat foc la impact.

Cauza incidentului ar fi „o defecțiune tehnică”, a mai susținut sursa, pentru TASS. Nu au existat alte victime sau pagube la sol.

A Russian military plane crashed in the Rostov Obl, state RU media TASS writes.



According to preliminary information, it is a Su-25 attack aircraft.

It is reported that the pilot also died.



The cost of the Su-25 – $11 mn US

