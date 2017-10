Un avion s-a prăbușit pe stradă sub privirile îngrozite ale martorilor | VIDEO

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe o stradă din Florida, sub privirile îngrozite ale trecătorilor.

Un avion Cessna s-a prăbuşit pe strada Petersberg din Florida, lovindu-se maşinile parcate. Cel puţin cinci oameni au fost răniţi după incidentul şocant, potrivit dailystar.co.uk.

În mod miraculos, nimeni nu a fost grav rănit. În imaginile de la faţa locului se poate vedea cum avionul s-a rupt la impact, având aripile total strivite.

Aeronava de mici dimensiuni a decolat de la Miami și urma să ajungă azi la Tallahassee. Cauza incidentului este încă necunoscută.

Plane crash on 18 Av S and 16 St S pic.twitter.com/O2OXGOhtWC

Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV

— St. Pete Police (@StPetePD) October 18, 2017