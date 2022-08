O aeronava de linie Tarom, transformata in charter, a adus un prim transport de echipamente de protectie, in cadrul initiativei "Doneaza pentru linia intai", echipamente destinate medicilor si personalului sanitar, precum si politistilor, militarilor si jandarmilor angajati in lupta pentru stoparea pandemiei infectiilor cu COVID-19, coronavirus, joi 9 aprilie 2020, pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO