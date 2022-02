„O echipă se află acolo cu o ambulanţă, oxigen şi alte lucruri necesare” pentru a salva copilul, a cărui „stare este bună şi care cere uneori mâncare şi apă”, a afirmat într-un mesaj pe Twitter Abdullah Azzam, secretarul vicepremierului Abdul Ghani Baradar.

Încă nu se știe cum a căzut copilul în puţ. El ar fi blocat la circa zece metri adâncime.

Joi, pe rețelele de socializare au fost publicate imagini video, obține cu o cameră coborâtă cu un cablu în puț, care îl arată pe băieţelul afgan îmbrăcat într-un pulover albastru, blocat în fântână, cu umerii lipiţi de perete, şi care îşi poate mişca vizibil braţele şi partea superioară a corpului.

