Un bancher italian și-a chemat 200 de prieteni ca să-i anunțe că se însoară, însă când a luat microfonul a spus că aleasa l-a înșelat cu un avocat: „Ești liberă să pleci cu el în Mykonos”

Totul era gata, inclusiv invitațiile de nuntă. Dar petrecerea organizată într-o vilă de lux din Torino pentru a sărbători viitorii soți a avut un final-surpriză.

Segre a luat microfonul DJ-ului și a citit un discurs, de pe o foaie, în care le-a mulțumit, mai întâi, oaspeților că au venit. A mărturisit că este entuziasmat și au urmat aplauze și urale. Apoi și-a schimbat tonul și a aruncat „bomba”.

„Acum ai libertatea să pleci cu el în Mkonos!”

„Întotdeauna am crezut că a iubi pe cineva înseamnă să-i dorești bunăstarea. Chiar mai mult decât a ta. Așa că îi dau Cristinei libertatea de a iubi, în special pe un avocat cunoscut. Acum poate să plece cu el în Mykonos”, a spus Massimo Segre, la microfon.

S-a făcut liniște mormântală printre invitați, iar femeia s-a declarat șocată. „Am crezut, inițial, că este o glumă”, a declarat apoi Seymandi într-un interviu.

„După primele propoziții, am crezut că totul este doar bine pus în scenă, dar într-un sens foarte diferit. Însă, cu cât mergea mai departe, am înțeles unde bate. Am încetat să mai ascult, am fost uluită, împietrită”.

„I-a rănit pe toți cei care ne cunosc”

Ea crede că formularea „te-am lăsat liberă” este una „perversă” și „a rănit oamenii pe care cunoaștem”. Ea a descris discursul ca fiind de o „violență foarte gravă” și a explicat că a urmat de un val de insulte la adresa pe rețelele sociale.

Cei doi avea o relație de trei ani, iar „Massimo părea cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o”.

Cristina Seymandi

„Dacă ceva nu era în regulă, am fi putut discuta împreună”, a mai spus Seymandi, care nu a lămurit, totuși, întrebarea dacă și-a înșelat cu adevărat logodnicul.

A preferat să facă asta în public, să arunce totul în derizoriu, provocând atâta durere tuturor. Nu înțeleg de ce. Nu mi s-a părut că e el, parcă ar fi fost manipulat. Lucrurile serioase se rezolvă în alt mod. Cristina Seymandi:

Femeia se gândește dacă să-și dea în judecată fostul partener: „Acum vreau doar să am puțină liniște și să am grijă de fiica mea. Voi vedea”.

Foto: Profimedia/ Facebook Cristina Seymandi

