Totul s-a întâmplat după ce în august, anul trecut, a fos întrebat de un prieten dacă o să meargă în Rusia pentru a vedea Cupa Mondială. Totuși, el nu își putea permite să își plătească biletul de avion, având în vedere că este profesor de matematică și câștigă 40 de dolari pe zi.

”Am realizat că nu o să am destui bani ca să călătoresc în Rusia și să stau pentru o lună de zile acolo. Apoi m-am întrebat care ar putea fi cea mai ieftină cale de a călători. Bicicleta a fost răspunsul”, a spus tânărul, scrie BBC.

Prietenii nu l-au crezut, însă pe 23 februarie 2018 a început călătoria din Dubai, după un zbor cu avionul din țara sa natală. Din Dubai până la Moscova sunt 4,200 de kilometri.

”Iubesc să merg cu bicicleta și sunt nebun după fotbal. Am combinat cele două pasiuni. Inițial am vrut să călătoresc prin Pakistan, dar din cauza tensiunilor cu India, am renunțat. Schimbarea de planuri m-a costat mult. Nu am putut să-mi iau bicicleta la Dubai și a trebuit să-mi cumpăr una nouă de acolo, ceea ce m-a costat 700 de dolari. Nu a fost cea mai bună bicicletă din lume, dar a fost tot ce mi-am permis”, a spus bărbatul.

Imediat după ce a ajuns în Iran, a fost uimit de căldura cu care a fost primit de localnici: ”Este cea mai frumoasă țară din lume, iar oamenii sunt foarte primitori. Am petrecut 45 de zile în țară și am stat la un hotel pentru două zile”, a spus el.

Clifin a avut de cheltuit doar 10 dolari pe zi, dar oamenii care îl întâlneau în Iran îl invitau în casele lor și îi ofereau mâncare.

”Percepția mea despre Iran s-a schimbat. Am realizat că nu ar trebui să-ți formezi o opinie despre o țară bazându-te pe geopolitică. Am putut să îndur mersul cu bicicleta datorită acestor iranieni minunați. Cu siguranță m-aș întoarce acolo. M-au făcut să le promit că le voi susține echipa lor la Cupa Mondială. Ei iubesc, de asemenea, Bollywood, ceea ce m-a ajutat să comunic mai ușor cu oamenii în multe locuri. Este adevărat că fotbalul și filmele unesc oamenii”, a mai spus indianul cu poftă de aventură.

Următoarea oprire a fost Azerbaidjan, unde, la granițiă, a avut probleme pentru că slăbise foarte mult, iar vameșii nu l-au putut identifica. ”Nu mai arătam ca în poza de pașaport. Poliția a avut nevoie de 8 ore să mă identifice, dar au fost drăguți cu mine”, a spus Clifin.

În Azerbaidjan, Clifin nu și-a putut permite să stea la hoteluri, așa că și-a instalat cortul în mai multe parcuri.

”Oamenii erau drăguți cu mine. Am găsit mai mulți indieni care stăteau la Baku și m-au primit la ei pentru o vreme”, a mai adăugat Clifin.

Totuși, aproape când era gata să intre în Georgia, a întâmpinat o problemă: autoritățile georgiene i-au refuzat intrarea în țară și a fost nevoit să obțină o altă viză pentru a intra, din nou, în Azerbaidjan.

”A trebuit să găsesc o nouă cale de a intra în Rusia. Cineva mi-a spus că Azerbaidjan împarte o graință cu regiunea Daghestan a Rusiei. M-am dus acolo fără să realizez că e o zonă periculoasă. Însă nu aveam altă alternativă. Am intrat în Daghestan pe 5 iunie. Acolo, oamenii au fost surprinși să vadă un indian pe bicicletă. Acolo, am vorbit cu oamenii despre fotball și am ajuns la 460 de kilometri de Moscova”, a continuat omul.

Clifin încă nu a ajuns la Moscova, însă trebuie să ajungă la Moscova până pe 26 iunie pentru meciul Franța – Danemarca, acesta fiind singurul meci la care are bilet.

”Totuși, eu țin cu Argentina, iar Lionel Messi este faboritul meu. Îl venerez. Visul meu este să-l întâlnesc și să-l rog să-mi semneze bicicleta”, a conchis indianul, care speră ca povestea lui să-i inspire pe alții.

