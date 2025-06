Bulgarii reacționează cu umor și meme-uri pe social media

Căutarea panterei negre balcanice a stârnit nu doar îngrijorare în rândul localnicilor, ci și umor. Pe rețelele de socializare au început să circule meme-uri și glume despre cum toată Bulgaria nu reușește să prindă un singur animal sălbatic.

A black panther escaped from a private house near Shumen, Bulgaria. Some people are out hunting it, others are too scared to leave home. One guy met the panther and wasnt even impressed. pic.twitter.com/VtxjeZlGxx — една българка (@transbulgaria) June 21, 2025

Un clip cu un bărbat care miaună spre panteră, speriind-o astfel, a devenit viral, iar inspirat de el a apărut și un cântec intitulat „Meow” de Puma, care a prins rapid la public.

„Există un nou proverb în Bulgaria: «O națiune care miaună la o panteră nu poate fi învinsă»”, glumesc unii.

Bulgarians have already made songs about the black panther on the run next to my hometown 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nfT3d1y93N — Effie (@houseofeffie) June 24, 2025

Alte ironii spun că orașul Shumen ar trebui redenumit „Pumen”, iar pantera ar fi fost văzută savurând o friptură tradițională balcanică.

‼️😎🐆Като разбира, че антибългарското правителството иска да поема еврото,леопарда почерня от яд и хвана гората 😁😁😁

Първият партизанин след 9.9.44. 🤷 pic.twitter.com/snSUI6J2Yy — Nikolai Gotchev (@NGotchev) June 24, 2025

Pantera neagră, posibil un animal scăpat de la un deținător ilegal

Experții cred că această panteră neagră nu este o specie sălbatică autohtonă, ci mai degrabă un leopard sau un jaguar negru care a evadat de la un proprietar privat. Se bănuiește că animalul ar fi fost adus ilegal în Bulgaria, ca parte dintr-un comerț cu animale exotice neautorizate, o problemă serioasă cu care se confruntă întreaga Europă.

Chiar dacă prezența acestei feline a stârnit curiozitatea multora, autoritățile avertizează constant că animalul este extrem de periculos și nu trebuie subestimat.

Avertisment pentru locuitorii din Shumen: nu vă apropiați!

Autoritățile sunt de părere că felina trăiește de săptămâni bune în sălbăticie și că este în continuă mișcare prin munții Stara Planina, care ajung până la granița cu Serbia.

„Fac un apel către toți locuitorii și vizitatorii din Shumen să nu încerce să intre în zona parcului natural. Situația este foarte dinamică, iar aceste măsuri au fost luate pentru protecția vieții și sănătății oamenilor, care reprezintă prioritatea noastră principală”, a declarat Georgi Gendov, comisar-șef și director al Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Shumen.

Nu este prima oară când o felină mare este văzută în libertate în Europa. În 2021, în provincia italiană Bari, oamenii au raportat prezența unei pantere, iar autoritățile au emis avertismente pentru a evita ieșirile în zonele rurale.

Starea de urgență pentru zona din jurul Shumenului rămâne în vigoare, iar autoritățile continuă căutările. În același timp, localnicii sunt îndemnați să rămână precauți și să evite orice contact cu animalul.

