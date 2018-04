Charlie Ball și Kenneth Walker au mers la școală împreună în urmă cu mai mult de 50 de ani, iar acum trăiesc în părți diferite ale Statelor Unite. Însă în ciuda distanței, ei împart acum mai mult decât amintirile din liceu.

Walker și Ball au fost elevi ai Licului Carroll din Washington D.C.. Cei doi au absolivt școala în 1969 și nu vorbeau în mod obișnuit în liceu, dar când Walker a trimis un email anul trecut către fostul coleg de clasă, Ball i-a recunoscut numele, a decis să răspundă și să-i doneze rinichiul.

”Niciun om cu care am vorbit până acum nu ar fi făcut asta. Depinde de persoană, cred”, a declarat Ball pentru CNN.

Toate pregătirile pentru operație au durat câteva luni. Foștii colegi s-au reîntâlnit la Washington D.C., unde Walker încă trăiește. În martie, ei au participat la o cină alături de restul celor 20 de colegi, povestind despre viețile lor. Apoi, la mijlocul lunii aprilie, ei au mers la Spitalul Universitar George Washington pentru a-i susține pe cei doi.

Walker a devenit bolnav în timp ce lucra ca șef de birou pentru Radioul Public din Africa de Sud. Acolo, el a fost diagnosticat greșit și a primit un tratament inadecvat. Când s-a întors înapoi în Statele Unite, el a constatat că poate să moară și că trebuie să găsească o soluție. La sugestia unui fost coleg de clasă, el a trimis un email către toți foștii săi colegi, prin intermediul căruia cerea ca cineva să-i doneze un rinichi.

La mai puțin de 15 minute după ce a trimis emailul, Ball a răspuns: ”O să sun la spital de dimineață. Mă rog că tu să primești ceea ce ai nevoie”. Ulterior, Walker a declarat că gestul lui Ball ”a fost o gură de aer proaspăt” într-un mediu politic care ”are prea multă tensiune rasială”.

Din fericire, Ball a fost compatibil cu Walker și operația a decurs perfect. Acum, cei doi se recuperează și speră să se reîntâlnească.

