În videoclip, un elefant este văzut alergând doi bărbați care fug, după ce coborâseră din mașina de safari și încercaseră să-și facă un selfie.

Unul dintre ei se împiedică și cade, în timp ce elefantul aproape îl calcă în picioare. Totuși, brusc, după ce-l lovește cu trompa, animalul renunță și pleacă.

Videoclipul a fost distribuit pe X, fostul Twitter, de către ofițerul Parveen Kaswan, care a îndemnat oamenii să rămână în interiorul vehiculelor când sunt în apropierea animalelor sălbatice.

„Această persoană a fost norocoasă. Dar nu vă asumați niciodată acest risc. Nu ieșiți din vehicul și nu vă apropiați de animale sălbatice”, a transmis Kaswan.

