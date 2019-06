Un bărbat care i-a atacat pe polițiști cu toporul a fost împușcat în picior

Martorii au chemat agenții de poliție din localitate, care au folosit un spray lacrimogen pentru a-i despărți pe turbulenți.

Unul dintre recalcitranți a fugit acasă, a pus mâna pe un topor și s-a întors la locul primului incident, atacându-i pe polițiști, a anunțat curier.ro.

Pentru a-l opri pe Gabriel C. de 38 de ani, care ameninţa cu toporul, polițistul a scos arma de foc. A tras un foc în plan vertical, dar nu l-a „impresionat” pe agresor.

Agentul a tras încă cinci focuri de armă, iar un glonţ l-a rănit pe bărbatul agresiv în piciorul drept în zona genunchiului. Plaga nu i-a pus viaţa în pericol.

„Pe ăsta îl ştie toată lumea. A fost închis pentru tentativă de omor. Dacă ştiţi, în urmă cu câţiva ani a dat cu maşina peste un bătrân cu bicicleta, nu accidental, aşa a vrut el. E foarte agresiv, a băgat spaima în noi.

Atunci când l-a accidentat pe acela bătrân a vrut el să-l omoare… A fost închis, a stat la puşcărie câţiva ani, apoi a fost eliberat, a mai avut şi arest din acela pe domiciliu, acum e liber să facă ce vrea. Dacă bea e nebun de legat”, a spus un bătrân din sat.

„A fost internat şi pe la nebuni. De la alcool face prostii. Acum au reuşit poliţiştii să-l oprească, dar dacă nu îl închide să scăpăm de el, sigur omoară pe cineva, o să vedeţi…”, a spus alt vecin.



Bărbatul nu a vrut să meargă la spital cu echipajul SMURD sosit la faţa locului, însă, după un timp, acesta s-a prezentat la CPU Câmpulung cu mașiona unei unei cunoştinţe.

Are antecedente grave

Gabriel C., de 38 de ani, a fost condamnat în martie 2012, de Judecătoria Câmpulung, la un an închisoare cu suspendare, pentru conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe 28 august 2013, când era în perioada de supraveghere, a lovit intenţionat cu maşina un biciclist localnic.

A fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, abia pe 17 aprilie 2014, când a fost trimis în judecată.

Curtea de apel Piteşti l-a condamnat definitiv în 2016, la 7 ani și 6 luni de pușcărie.



După ce a fost arestat preventiv, Gabriel C. a stat puţin în celulă pentru că în iulie 2014 a fost plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost menţinută până pe 4 octombrie 2016, când a fost condamnat definitiv, fiind încarcerat.

În februarie 2019 a fost eliberat condiţionat. I-a rămas cu rest de pedeapsă neexecutat de 1.159 de zile. Practic, individul care i-a fugărit pe poliţişti cu un topor, a executat 4 ani şi 10 luni.

El a stat efectiv, în penitenciar, aproximativ 2 ani şi jumătate, în rest efectuând pedeapsa în arest la domiciliu. Dacă va fi condmanat din nou, acesta va executa şi restul de pedeaspă de peste 3 ani.

