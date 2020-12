Katalin Talent este cunoscut în mediul online, în special pentru filmulețele postate pe YouTube. La un moment dat s-a înregistrat în timp ce chinuia animalul de companie.

În baza imaginilor, a fost deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalului, scrie ziarul Adevărul.



„Poliţiştii au identificat persoana în cauză, respectiv un bărbat de 35 de ani, din Câmpulung, ocazie cu care au verificat şi îndeplinirea obligaţiilor privind bunăstarea animalului, prevăzute de legislaţia specifică protecţiei animalelor”, precizează IPJ Argeş. Este vorba de un controversat youtuber, cunoscut sub pseudonimul Katalin Talent. În imaginile postate în mediul virtual se vede cum individul, acoperit parţial cu o pătură, îşi strângea în mâini şi arunca în sus pisica, vizibil speriată. „Verificările continuă, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de Legea 205 din 2004, privind protecţia animalelor, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung”, transmit reprezentanții IPJ Argeș.

Poliția Animalelor ar putea deveni operațională în România până la sfârșitul anului, ca structură distinctă în cadrul Ministerului de Interne.

Polițiștii vor avea dreptul să intre pe o proprietate privată fără a avea mandat de la judecător, dacă constată că un animal este în pericol.



Potrivit proiectului de OUG pus în dezbatere publică de MAI, animalele aflate în pericol vor putea fi confiscate, iar polițiștii vor avea dreptul să intre pe o proprietate privată fără a avea mandat de la judecător, dacă constată că un animal este în pericol.





