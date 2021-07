După ce s-a făcut dreptate, Crosland s-a întors acasă la cei cinci copii, la logodnica sa și cei 32 de nepoți.

„Sunt extrem de vesel, de fericit că, în sfârșit, după 30 de ani, după ce am încercat în mod constant să mă fac auzit, a venit în cele din urmă acea zi”, a spus Curtis Crosland pentru CNN.

„Este un sentiment extraordinar să fii în continuare tată, să fii dorit și să fii primit cu brațele deschise. Asta a fost cea mai bună parte a exonerării, să vin acasă la o familie iubitoare care mă vrea și are nevoie de mine”, a adăugat el.

Risheen Crosland was just 2 when his father was wrongfully arrested by Philly cops. “I was told when I was 16 that he would always belong to the state of Pennsylvania. I tried everything I could to get my father out.” Risheen is 36 now. pic.twitter.com/k7PiXQ8hZQ