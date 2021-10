În imaginile care au apărut pe rețelele sociale se poate vedea clădirea cu cinci etaje parțial prăbușită, iar mai multe echipaje de salvare trec printre dărâmături și folosesc o scară pentru a evacua apartamentele din apropiere.

Nu se știe încă din ce cauză s-a prăbușit blocul și nici dacă sunt persoane moarte. Conform agenției de știri RIA, din Rusia, cel puțin trei persoane au fost scoase de sub dărâmături, printre care și un copil.

