Serviciul de poliție din Ghana a oferit detalii despre cum a avut loc explozia din orașul Appiatse, lângă Bogoso, în regiunea de vest a țării. Accidentul a implicat un camion DAF care transporta explozibili de la compania MAXAM, Tarkwa, la Minele de Aur Chirano, și o motocicletă.

Motociclistul a intrat pe contrasens și a ajuns sub roțile camionului, joi, în jurul orei locale 13:25. În urma impactului, motocicleta a luat foc și a aprins explozivii din camion, care a sărit efectiv în aer. Șoferul camionului a fost grav rănit la cap și transportat la spital, în vreme ce motociclistul a murit pe loc.

This is hw it started @bogoso appiatse fire ? explosion pic.twitter.com/k7smJRI51y

Clădirile din apropiere au fost dărâmate, iar o porțiune de drum a fost avariată, unele vehicule care circulau pe acea șosea au fost și ele avariate, pasagerii și locuitorii au fost răniți sau uciși.

Gas explosion at Appiatse near Bogoso in the Western Region; some dies other in critical condition pic.twitter.com/pWePmZgnwo