Un candidat la postul de guvernator al Californiei şi-a făcut campanie electorală cu un urs brun

Candidatul a exlicat că își face campanie electorală sub sloganul „Frumoasa și bestia”: „frumoasa” este pentru el guvernatorul democrat Gavin Newsom, renumit pentru zâmbetul său holywoodian şi fizicul său de star de cinema, iar el, „bestia” care va zgudui rutina politică californiană.

„Politicienii frumuşei au eşuat în California”, a declarat candidatul, la o întâlnire electorală în Sacramento, capitala administrativă a statului.

Ursul brun este simbolul Californiei şi figurează pe steagul acestui stat american.

Foto: Instagram John Cox

John Cox a folosit un urs kodiak, cea mai mare subspecie de urs brun. Exemplarul adus la eveniment a fost născut în captivitate şi a fost dresat ca să apară în filme şi seriale. El a fost denumit „Tag” şi are o greutate de circa 500 de kilograme.

John Cox, Republican candidate in the California recall election, brings a 1,000-pound bear to his press conference:



“Were going to need big, beastly changes to be made in the state.” pic.twitter.com/b8pyJTXtNy — The Recount (@therecount) May 4, 2021

Tag s-a mulţumit marţi să aştepte cu răbdare sfârşitul discursului lui Cox, care a vorbit, între altele, de reducerea impozitelor, înfruptându-se din hrana oferită de dresorul său.

Protest al activiștilor pentru drepturile animalelor

Utilizarea ursului în scopuri politice şi publicitare a fost aspru criticată de activiştii pentru drepturile animalelor, cum ar fi organizaţia PETA, care a considerat „regretabil şi ruşinos faptul că Tag a fost exploatat în acest mod”.

Numărul de semnături necesare pentru organizarea unui referendum privind revocarea guvernatorului Newsom a fost atins (aproximativ 1,5 milioane). Nu a fost încă stabilită o dată pentru scrutin, care va întreba alegătorii statului dacă vor să-l înlocuiască pe Newsom şi, dacă da, cu cine.

Este doar a doua oară când un guvernator din California trebuie să se confrunte cu o „revocare”. În 2003, Arnold Schwarzenegger a preluat funcția după o astfel de procedură.

Foto: Captură ABC 7 News

Citeşte şi:

Vaccinarea fără programare în toate centrele din țară începe cu o zi mai târziu decât fusese anunțată. Care e motivul

Încă un scenariu luat în calcul de la 1 iunie: evenimente private organizate doar cu persoane vaccinate

Cîțu, întrebat despre ursul Arthur împușcat de prințul din Austria: „Se pare că nu este cel mai mare urs”

PARTENERI - GSP.RO „Aveam amețeli, stări de leșin”. Mărturie cutremurătoare făcută de un fost campion al României, doctorul s-a uitat la el și în 10 secunde i-a spus ce boală are

Playtech.ro Cine este, de fapt, soția lui Mihai Gâdea. Cu ce se ocupă Agatha Kundri

Observatornews.ro Decizie surpriză a IML în cazul bebeluşului mort după botez. Tatăl copilului vrea să dea în judecată medicul legist

HOROSCOP Horoscop 5 mai 2021. Taurii, indiferent de atmosferă, trebuie să își păstreze calmul, orice ar spune unii

Știrileprotv.ro Peștii de la două păstrăvării au murit în câteva minute. „Apa s-a albit. Săreau de parcă îi curenta cineva”

Telekomsport Marele sportiv al ţării, de fapt un monstru! Şi-a ucis iubita. Înfiorător: i-a injectat o substanţă şi a aruncat-o de pe pod. Primele detalii

PUBLICITATE Cum faci să nu-ți mai golească buzunarele copiii pentru toate mofturile? (Publicitate)