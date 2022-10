Prezentat sub pseudonimul „Li”, bărbatul a îmbrăcat într-un costum de desene animate în timpul ceremoniei de prezentare a cecului câștigător, de la biroul loteriei chineze din Nanning, capitala provinciei Guangxi, sudul țării!

Deocamdată, nimeni din jurul lui nu știe că are milioane în cont. „Nu i-am spus nimic soției sau copilului meu. Sunt îngrijorat că s-ar putea simți superiori altor oameni și nu vor munci sau studia din greu în viitor. Iar eu nu vreau asta!”, a declarat Li.

Faptul că nu vrea să-i spună familiei despre câștig ar putea fi chiar ilegal, observă presa locală. Un avocat de la firma Hena Zejin a declarat că „Li” ar putea încălca legea căsătoriei din China prin „încălcarea dreptului soției sale la informare”.

A câștigat jucând 11 euro!

Bărbatul a jucat aceleași șapte numere pe 40 de bilete, pe care a plătit 80 de yuani, circa 11 euro: „Nu a fost nimic special, pun aceleași șapte numere de un deceniu! Am avut mari emoții când am aflat că am câștigat, mi-era frică să nu pierd biletele”.

În total, biletele norocoase i-au adus circa 220 de milioane de yuani, adică 30 de milioane de euro.

După impozitare și o donație de 5 milioane de yuani (600.000 de euro) pentru o organizație caritabilă, norocosul a rămas cu 23 de milioane de euro în cont.

Foto: captură Badu (reprezentatul loteriei și câștigătorul deghizat)

