Un client a vrut să lase bacșiș în numerar, dar a renunțat când a văzut ce a scris chelnerul pe bon, în SUA

Incidentul a avut loc în timp ce turistul se afla în vacanță în Statele Unite. Lionell Carr a mers să ia micul dejun, iar nota sa de plată a totalizat 33,06 dolari.

Clientul plănuia să lase un bacșiș în numerar, așa că a introdus „0,00” la linia pentru bacșiș de pe cardul său. Însă acest gest a fost interpretat greșit de personal.

Convins că nu va primi nicio compensație suplimentară, chelnerul a decis să-și exprime frustrarea direct pe bon.

Totuși, gestul său a fost interpretat greșit de chelner, care a scris, de mână, în partea de jos a bonului fiscal: „Învățați să dați bacșiș. Nu e treaba mea să vă servesc GRATUIT!”.

Lionell Carr a postat incidentul pe aplicația Threads, afirmând: „Eram în vacanță și am vrut să las bacșiș în numerar… Chelnerii aceștia sunt de necontrolat. Din lăcomie, își blochează singuri binecuvântările!”.

Fotografia chitanței a devenit rapid virală și a generat o discuție amplă despre sistemul de plată al chelnerilor din SUA.

O parte dintre utilizatori l-au apărat pe turist, criticând atitudinea chelnerului. „De fapt, da, munca lor este să servească clienții, iar șeful lor ar trebui să-i plătească, nu noi”, a comentat un utilizator.

Totuși, alții au subliniat că în Statele Unite chelnerii câștigă în medie doar 2,13 dolari pe oră, iar bacșișurile reprezintă principala lor sursă de venit.

„Nu este vorba de lăcomie. Sistemul este corupt, dar așa funcționează. Nu ar trebui să pedepsim angajații pentru imperfecțiunile acestuia”, a spus alt internaut, înțelegând frustrarea exprimată de chelner.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE