În primul rând, șoferul care a venit să-l preia nu era același cu cel indicat de aplicație, însă bărbatul a decis să meargă mai departe cu comanda, pentru că mașina era aceeași. După ce șoferul a pornit, clientul și-a dat seama că acesta era mult prea beat. Astfel, bărbatul i-a cerut să tragă pe dreapta și a început el să conducă, scrie Metro.

Mai mult decât atât, bărbatul a publicat pe Twitter o fotografie în care apare alături de șoferul aflat în stare de ebrietate.

„Drumul de la aeroporul Bangalore nu a fost exact cum mă așteptam. Șoferul era beat. A trebuit să opresc mașina și am condus eu până acasă”, a scris acesta.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM

— Surya Oruganti (@suryaoruganti) September 9, 2018