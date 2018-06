Aparent, Remus Dulugeac este unul dintre acei polițiști pe care viața profesională i-a transformat în oameni cu suflet de piatră.

A absolvit Facultatea de Drept în anul 2004, apoi s-a angajat în Poliție în urmă cu 15 ani și a urcat pas cu pas. Acum, este comisar la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Pitești. De aproape zece ani vede zi de zi, la serviciu, orori de tot felul și are de-a face cu oameni de care cei mulți dintre noi fie se tem, fie nici măcar nu vor să se apropie.

Este comisarul care a văzut într-un deceniu orori cât nu văd alții în zece. Un om dur? „Putem spune că da”, afirmă Remus Dulugeac.

Ca orice om, polițistul argeșean are pasiunile sale și lucruri care îi mângâie sufletul. Dacă pentru mulți pasiune este fotbalul, pentru comisarul care anchetează crime și violuri marea pasiune sunt florile. Și nu orice fel de flori. Iubește orhideele atât de mult încât ar putea vorbi ore în șir despre ele. Le cunoaște, le prețuiește, le admiră, le imortalizează.

A iubit de mic muntele și tot ce ține de el. Fotografiază păsări, animale insecte, tot ce înseamnă viața sălbatică. Pentru orhidee însă pasiunea este atât de mare încât cunoaște fiecare specie și ar putea scrie un tratat despre aceste flori.

A ajuns să străbată sute de kilometri doar ca să fotografieze o floare. Așadar, este o pasiune foarte costisitoare.

Știe ce specie și unde crește, știe perioada când înflorește. Cum?

Vorbește folosind pluralul pentru că nu e singur. Pe Remus Dulugeac pasiunea pentru orhidee l-a apropiat de alți oameni care, asemenea lui, iubesc florile.

„În 2015, am cunoscut câțiva oameni care împărtășesc aceeași pasiune ca și mine, cea pentru orhidee, alături de care am evoluat foarte mult, oameni cu care am legat o prietenie puternică, creând o adevărată “Frăție a Orhideelor”. Deși domeniile în care activăm fiecare sunt extrem de diferite, de la polițist, până la medic neurolog sau corporatist, am început să facem ture împreună. Avem meserii diferite, dar ne unește dragostea pentru orhidee pe toți și toată vara botanizăm pe meleagurile noastre”, spune Remus.