Conacul se află printre multele trofee imobiliare ale lui Abramovici, întreaga proprietate având 14.000 de metri pătraţi, situată pe un teren de 200 de acri, în Snowmass, Colorado, chiar lângă Aspen. Proprietatea a fost cumpărată în 2008, pentru 36,5 milioane de dolari.

Abramovich has been sanctioned in the U.K. and Canada but not in the European Union or the U.S. The White House is weighing whether to include Abramovich in its next round of sanctions, according to people familiar with the discussions. @robtfrank https://t.co/Z6fW8nGmtV