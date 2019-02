Femeia a fost transportată la spital, după ce vecinii au intervenit pentru a o ajuta. Potrivit unui oficial al Primăriei Sectorului 6, starea femeii este bună

Una dintre localnicele din blocul în fața căruia s-a produs incidentul a scris pe contul său de Facebook ce s-a întâmplat. „Pe Bd. 1 mai (fosta str. Compozitorilor) vizavi de nr. 19, în Dr. Taberei, a căzut un copac peste o doamnă. Pe trotuar. Copacul putred tot, inclusiv rădăcinile(…) Au sărit 4-5 vecini, printre care și eu, să ajungem lângă ea, să vedem dacă e vie și dacă are ceva rupt. Un vecin a sunat la 112, iar ambulanța și pompierii au venit în câteva minute. Este atât de frig încât am fugit înapoi în casă și i-am adus două pături, ca să n-o mișcăm, fiindcă se plângea că o doare coloana și capul. Un copac i-a căzut în spate. Nu o creangă, un copac întreg!!„, a scris Andreea Nedelea.

În cursul zilei de sâmbătă, Eduard Paul Simion, directorul general adjunct al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, a răspuns la postarea de pe Facebook, spunând că femeia rănită este bine și susținând că acel copac nu era putred și nu aveau de unde să știe că trebuie tăiat.

„Buna ziua stimată doamnă, am văzut postarea dvs. de aseară, intervenția colegilor de la ADPDU Sector 6 a fost una promptă. Doamna am înțeles ca este bine și acesta este cel mai important lucru! Acel arbore după cum vedeți și dvs. în poze nu este un arbore uscat sau găunos și nici nu exista vreun aviz de la direcția de Mediu pentru defrișare! Ce vină are domnul Primar pentru un arbore căzut?”, a scris reprezentantul ADPDU Sector 6.

În mesajul său, Andreea Nedelea a ridicat problema privind vinovații în cazul în care se produce o tragedie din cauza copacilor care cad pe stradă: „Ce nu e bine, oameni buni, e ca putem muri cu zile în cartier, cu copaci căzuți peste noi, inclusiv în stațiile de autobuz! Repet, acest copac era putred, e o minune că nu a căzut la înghețul de acum o lună. Cine trebuie să se îngrijească de acești copaci? Cine e responsabil de o tragedie, dacă ea se întâmplă?? Până când o să continue nesimțirea asta de a plăti niște oameni doar să se plimbe pe străzi și să ciuntească fără noimă anumiți copaci? După ce reguli se întâmpla asta?„.

La această parte a mesajului, Simion îi răspunde locatarei din Sectorul 6: „Haideți să vă explic care este procedura prin care se poate defrișa un arbore! În momentul în care primim o solicitare sau noi observam în teren un arbore uscat, ne adresăm imediat cu poze către direcția de mediu din cadrul Primăriei Capitalei. Dânșii la rândul lor analizează solicitarea, merg în teren analizează arborele și doar dânșii decid dacă arborele trebuie sau nu defrișat! Ulterior ne trimit răspuns cu acord dacă se constată că trebuie defrișat sau răspuns cu negație în cazul în care se consideră faptul că nu trebuie defrișat!„.

