Yuri Tolochko, din Kazahstan, a petrecut o săptămână în luna de miere în Bulgaria cu noua sa dragoste de plastic. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a împărtășit imagini cu vacanța sa celor 109.000 de urmăritori de pe Instagram.

Asta se întâmplă la un an după ce Yuri s-a căsătorit cu prima sa soție păpușă erotică gonflabilă, Margot, de care s-a despărțit la scurt timp după ce ajunsese pe paginile presei internaționale. Acum el a prezentat-o pe noua sa soție, Luna.

„Nu am avut șansa de a mă bucur de o lună de miere cu Luna până acum. Pandemia a schimbat masiv planurile tuturor, așa că atunci când a apărut șansa de a merge în Bulgaria pentru muncă, am fost fericit că o pot lua pe Luna. A fost o călătorie de serviciu, dar a fost și atât de romantică încât o consider și o lună de miere.

Am stat în capitala Sofia aproximativ o săptămână și a fost fabulos. Ne-am întâlnit cu mulți oameni în timpul meu de lucru și am ieșit și la restaurante și am profitat de camera de hotel. A fost mult sex. Am intrat și noi ocazional în direct pe Instagram pentru că ne așteptau urmăritorii mei, voiau să ne vadă”, a spus bărbatul.

Odată, în timp ce aveam o cină romantică, chelnerul a fost surprins de soția mea la început, dar apoi i-a plăcut să ne privească. Alți meseni s-au oprit și ei să facă fotografii cu noi. Reacția fiecăruia a fost diferită, dar nu negativă. Copiii au iubit-o mult pe Luna. Yuri Tolochko

Yuri spune că oriunde mergeau oamenii erau curioși. A spus că cineva a cerut să o atingă pe Luna pentru că nu mai văzuseră niciodată o păpușă gonflabilă sexuală. El a adăugat: „Stiliștii care au aranjat părul soției mele chiar au întrebat despre viața noastră sexuală. Luna purta o fustă foarte scurtă și bărbaților le plăcea să o privească în timp ce stătea în poala mea”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Bărbatul a vorbit și despre fosta sa parteneră: „Am făcut schimb de inele cu Margot, așa că poate voi veni cu un fel de bijuterii simbolice pe care să le purtăm acum eu și Luna. Trebuie să discutăm despre asta. Dar, după Margot, am decis să nu mai organizez nunți fastuoase. Până acum, legile din țara noastră nici măcar nu recunosc căsătoriile între persoane de același sex, așa că nimic nu este înregistrat oficial. Aceasta este povestea noastră personală și povestea celor dragi și a celor care ne iubesc”.

