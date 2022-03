NELLA FOTO GENERALE DAVID PETRAEUS, COMANDANTE IN CAPO MISSIONE ISAF IN AFGHANISTAN DATA / DATE: 16 OTTOBRE 2010 LOCALITA' / LOCATION: MILANO - COMANDO DELLA 1A REGIONE AEREA LOMBARDIA INCONTRO A MILANO DEL GENERALE DAVID PETRAEUS, COMANDANTE MISSIONE ISAF IN AFGHANISTAN CON IL MINISTRO DELLA DIFESA IGNAZIO LA RUSSA PH GINO BEGOTTI MILAN, ITALY 16/10/2010 - OFFICIAL VISIT OF GENERAL DAVID PETRAEUS IN ITALY ACCOMPAGNED BY ITALIAN MINISTER IGNAZIO LARUSSA PH GINO BEGOTTI