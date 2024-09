Soții, ambii în vârstă de 60 de ani, au vizitat „cel mai fericit loc de pe Pământ” de până la 80 de ori pe an, cheltuind de fiecare dată mii de dolari pentru camere de hotel, mâncare și alcool, transport și acces la evenimente speciale.

Printre evenimentele private la care aveau acces se numărau cina la Haunted Mansion pentru 2.500 de dolari și petrecerile de Anul Nou.

Au petrecut ore în șir în apartamentul privat al lui Walt Disney de deasupra casei de pompieri de pe Main Street și au putut pilota plimbarea cu barca Mark Twain Riverboat.

„Se întâmplau o mulțime de lucruri care erau evenimente unice în viață”, a declarat Scott Anderson.

Cercul lor social se învârtea în jurul oamenilor pe care îi cunoscuseră la Club 33. Dar distracția a luat sfârșit când calitatea lor de membri a fost anulată în septembrie 2017, după ce Scott Anderson a fost acuzat că era beat într-un parc Disney.

El a spus că suferea de o afecțiune medicală cunoscută sub numele de migrenă vestibulară, care provoacă amețeli.

Cuplul a dat în judecată Disney pentru a fi reintegrat. După ce au pierdut bătălia juridică ce a durat șapte ani, cei doi au de plătit o taxă legală de 400.000 de dolari și, ceea ce este și mai dureros pentru ei, au primit interdicție pe viață în clubul exclusivist al Disney.

