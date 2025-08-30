Autobuzele îi blochează accesul în curte

Joia trecută, când Christopher Harris a ajuns acasă, a găsit un stâlp de autobuz montat direct în gardul viu de la intrare, lucru care aproape că l-a lăsat fără cuvinte. „Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu se poate”, a exclamat el privind împreună cu partenera sa spre noua stație de autobuz.

De atunci, mai multe autobuze au început să staționeze acolo, blocându-i accesul. Uneori, vehiculele opresc chiar mai mult timp atunci când ajung înainte de orar. Harris a povestit că, discutând cu un șofer, acesta i-a dat dreptate, recunoscând că poziționarea stației la capătul aleii este greșită.

Locuința sa se află pe Llantrisant Road din Beddau, Rhondda Cynon Taf. El a subliniat că, odată cu începutul școlii, stația va fi folosită de zeci de elevi care vor aștepta zilnic în fața casei, ceea ce va crea și mai mult disconfort.

„Când am văzut planurile, era prevăzută mai sus pe stradă, așa că nu mi-am făcut griji. Aveam locuri de parcare în fața casei, dar acum le-am pierdut. În niciun moment nu ni s-a spus că oprirea va fi mutată aici. Dumnezeu știe câți copii vor face gălăgie”, a declarat Christopher Harris.

Blocați pe proprii alee

Harris a adăugat că stâlpul a fost pus chiar în gardul său viu și că autobuzele sunt instruite să oprească pe o bordură coborâtă, lucru pe care îl consideră ilegal. „Până să-mi dau seama de asta, totul era deja finalizat. Nu doar că am rămas fără locurile de parcare, dar adesea suntem blocați în propria alee”.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Local Rhondda Cynon Taf a precizat că proiectul urmărește să îmbunătățească accesul comunității la transportul public, dar că sesizările făcute de rezident vor fi analizate ca o prioritate.

Harris a chemat consilierul local pentru a discuta problema și așteaptă acum și un răspuns de la ofițerul de circulație.

Un șofer de autobuz le-a dat dreptate

„Când cauți online, găsești clar de ce o stație nu ar trebui amplasată pe o bordură coborâtă. E de necrezut că au pus-o exact acolo. Mai mult, acum vor fi și elevi care vor aștepta zilnic la poarta mea. Ce se întâmplă când încerc să ies cu mașina dimineața?”, s-a întrebat retoric Harris.

Într-o discuție recentă cu un șofer, Harris a povestit: „Sâmbătă dimineața autobuzul a stat mult timp acolo. I-am spus: „N-am nimic cu tine, dar îmi blochezi aleea”. El a sunat la companie și le-a explicat situația, fiind de acord că nu e corect”.

Nemulțumit, Harris a avertizat că dacă problema persistă, va fi nevoit să blocheze și el stația de autobuz: „Nu voi avea de ales”.

