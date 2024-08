Biletul a fost achiziționat de la magazinul de tutun Le Vizir, situat în place Lafayette din Bagnères-de-Bigorre.

Jucători de peste 20 de ani, cei doi soți și-au făcut un obicei din a juca și o grilă „flash”, un bilet răzuibil, generat aleatoriu, cu 5 numere fixe și două numere „vedetă”, în valoare de 2,5 euro.

Combinația câștigătoare a fost 15, 22, 35, 44, 48 și numerele „vedetă” 6 și 7. Aceste numere le-au schimbat viața celor doi soți aflați în vacanță, prin Pirinei.

„Mai târziu, am verificat rezultatele pe telefonul meu. M-am uitat de mai multe ori! Nu ne venea să credem”, explică soțul.

După ce emoția a trecut, soțul a mers la un comerciant Française des Jeux (FDJ), compania care operează jocurile loto în Franța, pentru a-și confirma și valida câștigul.

„A fost ireal, imposibil să dormi noaptea”, își amintește el. „Ne-am culcat cu biletul o săptămână, că nu eram acasă, ci în vacanță. Am avut grijă de bucata de hârtie ca de un copil. Am dormit cu el în pat, sub pernă”, a adăugat bărbatul.

„Ne-am culcat cu biletul, dar l-am dus și la plajă cu noi, a trebuit să facem baie pe rând. De teamă să nu-l pierdem sau să nu ne fie furat. În locul în care închiriasem, îl ascundeam sub o grămadă de farfurii sau într-o piesă de mobilier veche”, au explicat câștigătorul averii.

Cu această sumă excepțională, cuplul plănuiește să „facă bine”, să-și ajute familia și să călătorească. Este o oportunitate de a-și rambursa împrumuturile și de „a-și renova casa”.

Top 5 cele mai mari câștiguri în Hautes-Pyrénées:

26.181.999 € – Bagnères-de-Bigorre, la 19.07.2024 (Euromillion)

14.000.016,6 € – Bagnères-de-Bigorre, la 22.04.2015 (Loto)

11.000.000 € – Bagnères-de-Bigorre, la 22.04.2015 (Loto)

8.000.000 € – Lannemezan, la 24.09.2014 (Loto)

5.000.008 € – Ibos, la 26.09.2012 (Loto)

