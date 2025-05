Seismul s-a produs la ora locală 8:58 (15:58, ora României), iar epicentrul a fost localizat la aproximativ 219 kilometri de oraşul argentinian Ushuaia. Două replici au urmat după producerea cutremurului.

A magnitude 7.4 earthquake struck Drake Passage between Cape Horn and Antarctica at a depth of just 10 km on Friday, the United States Geological Survey said. Chile's National Disaster Prevention and Response Service said a coastal area of Magallanes region in the…