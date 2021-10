David Amess, în vârstă de 69 de ani „a primit îngrijiri de la serviciile de urgență, dar, din păcate, a murit la fața locului”, au adăugat reprezentanții poliției, citați de Sky News.

Labour deputy leader Angela Rayner said she was „horrified" at the news.



She added: „On behalf of all of us in the Labour Party I want to say all of our thoughts are with David and we all hope that he pulls through and is ok.”



