E anchetă la școala din Protopopești, comuna Tăcuta. Un învățător este acuzat că a lovit cu bățul peste mâini un elev care nu știa tabla înmulțirii. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce familia a povestit în mediul online ce s-a întâmplat la școală.

„Să vă arăt cum arată bietul copil de 7 ani care a fost bătut cu bățul la mânuțe de domnul învățător de la școala Protopopești, comuna Tăcuta, pentru că nu știa tabla înmulțirii. Acești învățători, profesori, care după atâția ani de la Revoluție nu au învățat nimic despre educarea copiilor într-un mod normal.

Vrem în școala noastră profesori și învățători care au răbdare cu copiii. Acest copil este traumatizat, nu vrea să meargă la școală de frică!”, a scris mama băiatului într-o postare pe Facebook, însoțită de o fotografie cu palmele băiatului.

Miercuri, o echipă a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, însoțită de un consilier școlar, a mers în Protopopești și a stat de vorbă cu învățătorul și familia elevului lovit. Dascălul a recunoscut atât familiei, cât și colegilor și polițiștilor că l-a lovit pe băiat, astfel că situația lui va fi discutată în cadrul Consiliului de Administrație al școlii.

ISJ a recomandat unității de învățământ să monitorizeze activitatea dascălului la clasă și să solicite reevaluarea acestuia de către medicul de medicină a muncii. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele învățătorului, pentru purtare abuzivă.

Băiatul stă cu bunicii, mama lui lucrează în Franța

Elevul lovit de învățător este în clasa a II-a și locuiește cu bunicii. Părinții lui sunt plecați la muncă în străinătate. „Copilul e în grija mea, eu răspund de el. Normal că i-am făcut poză și i-am trimis mamei lui, să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă, a zis că ea muncește prin străinătate ca să își poată da copilul la școală și profesorii îl bat!?”, a declarat bunica băiatului.

Femeia a povestit sursei citate că incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute: „Vineri am trimis copilul la școală, iar la ora 13:00 termina cursurile. Eu eram la poartă, așteptam să iasă, au ieșit o parte dintre elevi, dar cei din clasa a II-a nu mai ieșeau din clasă.

Doamna Baciu s-a dus să vadă ce fac copiii, al meu stătea în bancă, avea palma roșie și nu voia să iasă din clasă. A ieșit până la urmă cu doamna Baciu, a venit afară și nu putea să deschidă gura să vorbească. L-am luat ușor, ușor și, până la urmă, mi-a zis: Mamaie, am luat bătaie că nu am știut la matematică pe sărite tabla înmulțirii. Câte cifre, atâtea bețe la palmă.

Marți am mers și am vorbit cu domnul director, m-a pus să scriu ce s-a întâmplat și am dus hârtia la domnul director de la Tăcuta. Astăzi (n.r. – miercuri) am vorbit și cu domnii de la ISJ. Nu pot să tac. Fie că este copilul meu sau al altuia, el nu trebuie bătut. Nu știe, îi dati nota 4 , dar nu trebuie să îl bați. A zis că a fost puțin nervos. Eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să se descarce pe copii”, a povestit bunica băiatului.

Poliția a deschis dosar penal

Lucian Iftene, directorul Școlii Gimnaziale „Sf. Andrei”, de care aparține școala din Protopopești, a declarat că este pentru prima dată când învățătorul este implicat într-un astfel de incident.

Atât Inspectoratul Școlar, cât și Poliția din Vaslui au deschis anchete și învățătorul s-a ales cu dosar penal pentru purtare abuzivă.

„Dacă se confirmă cele relatate de elev, sancțiunea va fi aspră. Domnul învățător este un cadru didactic cu experiență, are 40 de ani la catedră, are gradul didactic I și multe rezultate la nivelul clasei. Astfel de incidente nu au mai fost semnalate până acum”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, dascălul ar trebui reevaluat de către medicul de medicină a muncii.

„Colegii mei au făcut o serie de recomandări conducerii unității de învățământ: convocarea Comisiei de Disciplină la nivelul școlii, monitorizarea activității domnului învățător la clasă, consilierea psihopedagogică a elevului, solicitarea reevaluării domnului învățător de către medicul de medicina muncii”, a transmis prof. Andrei Huiban, inspector școlar adjunct.

