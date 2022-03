„Bunul nostru prieten, talentatul fotoreporter de război Maks Levin, a dispărut. Era pe teren într-o zonă de luptă din afara Kievului, pe 13 martie. De atunci, nimeni nu a mai avut niciun contact cu el”, a scris Ponomarenko pe Twitter.

